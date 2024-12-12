Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Keenam: Liverpool Masih Kukuh di Puncak, Barcelona Mengekor!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |06:26 WIB
Klasemen Liga Champions 2024-2025 hingga Matchday Keenam: Liverpool Masih Kukuh di Puncak, Barcelona Mengekor!
Berikut klasemen Liga Champions 2024-2025. (Foto: Liverpool)
KLASEMEN Liga Champions 2024-2025 hingga matchday keenam akan diulas dalam artikel ini. Kini, Liverpool pun masih kukuh bertengger di puncak.

Pertandingan di matchday keenam Liga Champions 2024-2025 baru saja rampung digelar semalam. Sejumlah tim pun berhasil meraih hasil manis yang mempengaruhi posisinya di klasemen.

Barcelona

Kini, puncak klasemen sementara Liga Champions 2024-2025 sendiri masih diisi oleh Liverpool. Mereka mengemas 18 poin usai berhasil menyapu bersih kemenangan di 6 pertandingan yang sudah dilakoni.

Tepat di belakang Liverpool, ada Barcelona yang mengekor dengan perolehan 15 poin. Mereka mendapat 3 poin tambahan usai mengalahkan Borussia Dortmund semalam dengan skor 3-2.

Di posisi ketiga, ada Arsenal. Mereka mengemas 13 poin saat ini. Sama seperti Barcelona, Arsenal juga mendulang hasil manis semalma saat menjamu AS Monaco di Emirates Stadium.

Laga dimenangkan Arsenal dengan skor 3-0. Bukayo Saka mampu mencetak brace dalam laga itu, sementara satu gol lainnya tercipta lewat aksi Kai Havertz.

Posisi lima besar di klasemen semnetara Liga Champions 2024-2025 sendiri dilengkapi oleh Bayer Leverkusen dan Aston Villa. Kedua tim yang menempati posisi keempat dan kelima secara berurutan itu sama-sama mengemas 13 poin seperti Arsenal. Hanya saja, mereka terpaut dalam selisih gol.

