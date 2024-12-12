Hasil Liga Champions 2024-2025 Semalam: Juventus vs Manchester City 2-0, hingga Borussia Dortmund vs Barcelona 2-3!

HASIL Liga Champions 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya ada Juventus vs Manchester City yang berakhir dengan skor 2-0, hingga Borussia Dortmund vs Barcelona yang rampung dengan skor 2-3.

Ya, ajang Liga Champions 2024-2025 berlanjut semalam. Ada 9 pertandingan yang digelar semalam dalam lanjutan matchday keenam Liga Champions 2024-2025.

Salah satu laga seru mempertemukan Juventus vs Manchester City. Pertandingan itu berlangsung di Allianz Stadium pada Kamis (12/12/2024) dini hari WIB.

Juventus pun tampil apik dalam laga ini hingga berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dua gol tuan rumah ke gawang Man City dicetak oleh Dusan Vlahovic (53’) dan Weston McKennie (75’).

Hasil ini membuat Juventus total sudah mengemas 11 poin sehingga duduk di urutan ke-14 pada klasemen sementara Liga Champions 2024-2025 saat ini. Sementara Man City, mereka terjerembab di urutan ke-22 dengan 8 poin.

Ini juga menambah rentetan hasil buruk Man City pada musim ini. Diketahui, pasukan Josep Guardiola baru menang sekali dalam 5 laga terakhirnya dalam berbagai kompetisi. Sisanya, mereka 2 kali kalah dan 2 kali ditahan imbang.

Selain laga Juventus vs Man City, ada juga pertandingan seru lainnya semalam yang mempertemukan Borussia Dortmund vs Barcelona. Pertandingan yang digelar di Signal Iduna Park pada dini hari tadi itu pun dimenangkan oleh Barcelona dengan skor tipis 3-2.

Ya, duel sengit tersaji semalam. Barcelona baru bisa memecah kebuntuan di awal babak kedua lewat gol Raphinha. Tetapi, Dortmund langsung bereaksi dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-60 lewat tendangan penalti Serhou Guirassy.