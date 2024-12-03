Segini Gaji Pep Guardiola di Manchester City, Kini Terancam Dipecat usai Kalah 0-2 dari Liverpool di Liga Inggris 2024-2025

SEGINI gaji Pep Guardiola di Manchester City. Pelatih yang terancam dipecat usai kalah dari 0-2 Liverpool di laga lanjutan Liga Inggris 2024-2025.

Bertanding di Anfield Stadium, Liverpool, pada Minggu 1 Desember 2024, Manchester City hadir dengan kepercayaan diri penuh untuk mencuri tiga poin. Namun alih-alih demikian, anak asuh Pep Guardiola justru dibuat tak berkutik.

Berhasil menguasai pertandingan namun lini serang The Citizens sangat tumpul.Sebaliknya, The Reds justru mampu dua kali menjebol gawang Man City melalui aksi Cody Gakpo dan Mohamed Salah.

Dengan hasil ini, Manchester City harus tercecer dari jalur perburuan gelar juara Liga Inggris 2024-2025. Mereka kini terlempar ke posisi kelima klasemen sementara.

Hasil ini juga sekaligus menambah catatan buruk Manchester City bersama Pep Guardiola musim ini dimana mereka tidak pernah menang dalam setidaknya 7 laga terakhir. Selain kekalahan atas Liverpool, hasil imbang 3-3 atas Feyenoord di Liga Champions juga menjadi catatan buruk tersendiri.

Melihat performa tim yang tengah merosot, Pep Guardiola semakin dibuat gelisah dengan chant pemecatan yang terdengar di Anfield saat melawan Liverpool.

“Saya tidak menyangka itu (chant pemecatan) terjadi di Anfield. Saya tidak menyangka lagu ini dinyanyikan orang-orang di Liverpool, namun tidak apa-apa. Ini hanya bagian dari permainan dan saya mengerti sepenuhnya,” kata Pep Guardiola.