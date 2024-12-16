Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Skema Serangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 Belum Mematikan, Exco PSSI: Harus Diperbaiki Pelatih

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |22:42 WIB
Skema Serangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 Belum Mematikan, Exco PSSI: Harus Diperbaiki Pelatih
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diminta membenahi ketajaman lini serang di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)
JAKARTA – Skema serangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 atau Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup belum mematikan. Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, berharap pelatih Shin Tae-yong segera berbenah.

Timnas Indonesia baru meraih satu kemenangan, satu seri, dan satu kalah, di Piala AFF 2024 dari tiga laga. Pratama Arhan dan kawan-kawan sudah menceploskan empat gol dan kemasukan dengan jumlah yang sama.

Victor Dethan menendang bola di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Baca Juga:
baca_juga

Namun, empat gol itu tidak ada yang dicetak oleh striker atau lini depan. Bahkan, top skor sementara Timnas Indonesia adalah Muhammad Ferarri dengan dua gol, yang notabene berstatus pemain belakang!

Arya mengatakan Shin harus terus membenahi kelemahan timnya termasuk soal lini serang. Apalagi, Skuad Garuda diperkuat Rafael Struick serta pelapis yang sebenarnya cukup tajam seperti Arkhan Kaka dan Hokky Caraka.

"Nah, ini memang itu jadi kelemahan juga ya. Harus diperbaiki oleh pelatih. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi," kata Arya di Jakarta, dikutip Senin (16/12/2204).

"Walau pun kembali lagi tim punya striker yang sebenarnya bisa menjadi pelapis Struick, tetapi cuma mungkin tidak dipanggil. Tidak apa-apa semua kan terserah pelatih," tambah pria berkacamata itu.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
