Prediksi Skor FC Augsburg vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025: Pasukan Xabi Alonso Tampil Menggila?

PREDIKSI skor FC Augsburg vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025 akan diulas Okezone. Akankah pasukan Xabi Alonso tampil menggila dalam laga yang akan digelar di WWWK Arena, Augsburg, pada Sabtu (14/12/2024) pukul 21.30 WIB.

Ya, ajang Bundesliga atau Liga Jerman 2024-2025 berlanjut pada akhir pekan ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, termasuk duel FC Augsburg vs Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen punya modal bagus jelang tandang ke markas Augsburg. Sebab, mereka berhasil mengukir tren positif dengan setidaknya tak terkalahkan di 5 laga terakhir dalam berbagai kompetisi.

Kemenangan teranyar Bayer Leverkusen didapat pada 11 Desember 2024. Menjamu Inter Milan dalam lanjutan Liga Champions 2024-2025, pasukan Xabi Alonso sukses menang dengan skor 1-0.

Di pentas Bundesliga 2024-2025 pun, Bayer Leverkusen baru mendapat 1 kekalahan dari 13 laga yang telah dilakoni. Sisanya, mereka meraih 7 kemenangan dan 5 hasil imbang.

Atas hasil ini, Bayer Leverkusen pun tengah menduduki posisi ketiga di klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Mereka mengemas 26 poin, terpaut 1 poin dengan Eintracht Frankfurt yang ada di posisi 2 dan 7 poin dengan Bayern Munich yang kukuh di puncak klasemen.

Tak ayal, Bayer Leverkusen akan difavoritkan menang saat melawan FC Augsburg. Apalagi, FC Augsburg sendiri masih tampil inkonsisten musim ini.

Dari 5 laga terakhir yang dilakoni di berbagai kompetisi, FC Augsburg sendiri hanya menang 3 kali. Sisanya, mereka kalah 1 kali dan imbang 1 kali.