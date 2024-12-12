Kisah Tragis Timnas Malaysia yang Ditinggalkan 7-8 Pemain Jelang Lawan Thailand di Piala AFF 2024

KISAH tragis Timnas Malaysia yang ditinggalkan 7-8 pemain jelang melawan Thailand di Bangkok pada Sabtu, 14 Desember 2024 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Malaysia, Pau Marti Vicente, sejak awal tidak bisa membawa para pemain terbaiknya ke ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) atau yang dulunya bernama Piala AFF.

Pemain-pemain top yang dimiliki Johor Darul Ta’zim seperti Arif Aiman, Romel Morales, Corbin Ong, Mohamadou Sumareh, Natxo Insa, Matthew Davies hingga sang penjaga gawang andalan, Syihan Hazmi, tidak dilepas ke Timnas Malaysia.

(Arif Aiman absen di Piala ASEAN 2024)

Kondisinya semakin parah karena enam pemain Sabah FC dan Selangor FC harus kembalinya ke klubnya masing-masing kelar melawan Timor Leste semalam. Sebab, pada akhir pekan nanti Sabah FC dan Selangor FC akan tampil di Piala Malaysia 2024-2025.

Sebanyak enam pemain yang dimaksud adalah Kalamullah Al-Hafiz (Selangor) Khuzaimi Piee (Selangor), Harith Haiqal (Selangor) dan Aiman Hakimi (Selangor). Selain itu, dua nama lain adalah Stuart Wilkin (Sabah FC) dan Darren Lok (Sabah FC).

Kondisinya semakin parah ketika ada tiga pemain Timnas Malaysia yang mengalami cedera sehingga diragukan tampil melawan Thailand. Mereka ialah Syafiq Ahmad, Fergus Tierney dan Darren Lok.

“Sebanyak 7-8 pemain tidak akan terbang ke Bangkok, Thailand. Enam pemain dari Sabah dan Selangor akan kembali ke klub masing-masing. Sementara itu, tiga pemain mengalami cedera,” tulis akun X @FinaNasrom, merujuk kepada ucapan Pau Marti Vicente di konferensi pers kelar laga Malaysia vs Timor Leste.