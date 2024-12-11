Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Malaysia vs Timor Leste di Piala AFF 2024: Nyaris Kalah, Harimau Malaya Menang Comeback 3-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |22:05 WIB
Hasil Timnas Malaysia vs Timor Leste di Piala AFF 2024: Nyaris Kalah, Harimau Malaya Menang <i>Comeback</i> 3-2
Timnas Malaysia menang comeback 3-2 atas Timor Leste. (Foto: Instagram/famalaysia)
KUALA LUMPUR – Tim Nasional (Timnas) Malaysia berhasil epic comeback saat menjamu Timor Leste di matchday kedua Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup alias Piala AFF 2024, pada Rabu (11/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, tim berjuluj Harimau Malaya itu tepatnya menang dengan skor 3-2.

Tentunya hasil itu sungguh luar biasa mengingat Malaysia sejatinya tertinggal 1-2 di babak pertama meski menjadi tim pertama yang mencetak gol. Malaysia mampu bangkit di babak kedua dan mencetak dua gol kemenangan hingga mengakhiri lag dengan skor 3-2.

Kemenangan itu membuat Malaysia kini bertengger di puncak Grup A dengan 4 poin. Unggul satu angka dari Thailand dan Singapura.

Timnas Malaysia yang tampil di depan pendukungnya sendiri langsung bermain agresif sejak awal pertandingan. Akan tetapi, serangan dari Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- tidak efektif untuk membongkar pertahanan Timor Leste.

Sementara, Timnas Timor Leste bersabar untuk mencari momentum melancarkan serangan balik. Memasuki pertengahan pertandingan, Timnas Malaysia masih memegang kendali permainan.

Timnas Malaysia vs Timor Leste (instagram/famalaysia)

Namun demikian, belum ada gol yang tercipta hingga memasuki menit ke-30. Pada menit ke-37, Timnas Malaysia akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat Syafiq Ahmad (37’). Dia memanfaatkan umpan matang dari Fergus Tierney.

Setelah gol itu, Timnas Timor Leste pelan-pelan mencoba keluar dari tekanan. Pada menit-menit kritis pengujung babak pertama, mereka akhirnya berhasil membalikkan keadaan.

Dua gol langsung tercipta lewat Olagar Xavier (45+1’) dan Joao Pedro Freitas (45+3’). Timnas Malaysia yang kecolongan dua gol tak bisa berbuat banyak. Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Timor Leste atas Malaysia 2-1.

Berlanjut pada babak kedua, Timnas Malaysia kembali tampil menggebrak sejak awal pertandingan. Tim besutan Pau Marti berupaya keras untuk mencari gol penyama kedudukan.

Halaman:
1 2
      
