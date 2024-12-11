Hasil Babak Pertama Timnas Malaysia vs Timor Leste di Piala AFF 2024: Dikejutkan Tim Tamu, Harimau Malaya Tertinggal 1-2

KUALA LUMPUR – Tim Nasional (Timnas) Malaysia sementara tertinggal di babak pertama dari Timor Leste di matchday kedua Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup alias Piala AFF 2024, pada Rabu (11/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, tim berjuluk Harimau Malaya itu tertinggal 1-2 dari tim tamu.

Skor 1-2 itu benar-benar menjadi sebuah kejutan. Sebab awalnya Malaysia tampil sangat dominan hingga unggul lebih dulu di menit 37 berkat gol Syafiq Ahmad.

Dari segi statistik, Malaysia sangat mendominasi hingga menguasai bola mencapai 70 persen lebih. Peluang yang diciptakan pun sebanyak 9 kesempatan, dua tepat sasaran dan satu berujung gol.

Kendati demikian, Timor Leste tampil menggila di akhir babak pertama. Ketika memasuki masa injury time, dua gol mampu diciptakan oleh pemain Timor Leste, Olagar Xavier (45+1’) dan Joao Pedro Freitas (45+3’).

Skor 1-2 itu pun bertahan sampai babak pertama berakhir. Itu berarti Malaysia tengah tertinggal dari Timor Leste.