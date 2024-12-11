Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Singapura vs Kamboja di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Menang 2-1, The Lions Pepet Thailand

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |20:20 WIB
Hasil Timnas Singapura vs Kamboja di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Menang 2-1, <i>The Lions</i> Pepet Thailand
Timnas Singapura menang 2-1 atas Kamboja di Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/fasingapore)
SINGAPURA – Tim Nasional (Timnas) Singapura berhasil memetik kemenangan atas tim tamu, Kamboja di matchday kedua Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, pada Rabu (11/12/2024) malam WIB. Bermain di National Stadium, Kallang, Singapura, tim berjuluk The Lions itu tepatnya menang dengan skor 2-1.

Dua gol Singapura diciptakan oleh Faris Ramli ketika laga baru berjalan sembilan menit. Lalu gol kedua tercipta pada menit 16 berkat Shawal Anuar, sedangkan Kamboja hanya bisa membalas via Sieng Chanthe di menit 59.

Dengan hasil itu, kini Singapura berada di posisi kedua pada Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dengan tiga poin, sama seperti yang dimiliki Thailand yang menempati posisi pertama. Sementara Kamboja berada di posisi keempat dengan 1 poin.

Jalannya Pertandingan

Timnas Singapura mengawali pertandingan dengan permainan ofensif di babak pertama. Dengan skema 4-1-4-1, pelatih Tsutomu Ogura mengandalkan Shawal Anuar sebagai ujung tombak serangan The Lions -julukan Timnas Singapura.

Tidak butuh waktu lama, Singapura akhirnya berhasil mencuri keunggulan sebelum genap 10 menit pertandingan berjalan. Adalah Faris Ramli (9’) yang sukses menjebol gawang Kamboja.

Timnas Singapura vs Kamboja (ig/fasingapore)

Unggul satu gol, Singapura tak mengendurkan intensitas serangannya. Pada menit ke-16, Shawal Anuar (16’) sukses menggandakan keunggulan tim tuan rumah lewat tembakkannya.

Kamboja yang tertinggal dua gol kesulitan untuk mengembangkan permainan. Pada akhirnya, Timnas Singapura sukses mengunci keunggulan atas Kamboja dua gol tanpa balas di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
