HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Singapura vs Kamboja di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: The Lions Unggul 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |18:58 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Singapura vs Kamboja di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: <i>The Lions</i> Unggul 2-0
Timnas Singapura unggul 2-0 atas Kamboja di babak pertama laga Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/fasingapore)
A
A
A

KALLANG – Tim Nasional (Timnas) Singapura untuk sementara unggul atas Kamboja di babak pertama matchday kedua Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, pada Rabu (11/12/2024) malam WIB. Bermain di National Stadium, Singapura, tim tuan rumah tepatnya unggul dengan skor 2-0.

Dua gol Singapura diciptakan oleh Faris Ramli ketika laga baru berjalan sembilan menit. Lalu gol kedua tercipta pada menit 16 berkat Shawal Anuar.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Singapura tampil beringas sejak menit awal laga. Bagi Singapura, ini menjadi laga pertama mereka di Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Sementara bagi Kamboja, laga melawan Singapura menjadi aksi kedua mereka di turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Pada laga perdana, Kamboja gagal menang usai ditahan 2-2 oleh Malaysia.

Timnas Singapura vs Kamboja (ig/fasingapore)

Tentu Kamboja berniat untuk mencuri kemenangan perdana di kandang Singapura. Namun, sejauh ini Singapura tampil lebih baik hingga berhasil unggul dua gol.

Halaman:
1 2
      
