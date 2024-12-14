Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Viet Tri, Phu Tho, Vietnam, pada Minggu, 15 Desember 2024 malam WIB itu dapat disaksikan live streaming di Vision+.

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan lagi perjalanannya di Piala AFF 2024 besok malam. Mereka kali ini akan tandang ke Vietnam.

Kemenangan tentu saja jadi target Timnas Indonesia saat lawatan ke markas Vietnam. Hal itu diperlukan demi menjaga asa lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Pasalnya diketahui, hanya 2 tim teratas di klasemen akhir yang bisa lolos ke semifinal.

Kini, Timnas Indonesia sendiri sejatinya tengah menempati puncak klasemen sementara Grup B. Mereka mengemas 4 poin, hasil dari kemenangan 1-0 atas Myanmar dan diimbangi Laos 3-3.

Tetapi, posisi skuad Garuda belum aman. Sebab, mereka hanya terpaut 1 poin dari Vietnam yang baru menjalani 1 laga di Grup B Piala AFF 2024.

Sayangnya, di laga melawan Vietnam, Timnas Indonesia takkan diperkuat pemain bintangnya, yakni Marselino Ferdinan. Sebab, Marselino mendapat kartu merah saat melawan Laos sehingga dipastikan absen.