Media Vietnam Ketakutan Strategi Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2024

Shin Tae-yong bisa bikin Timnas Indonesia menang atas Vietnam di Piala AFF 2024. (Foto: AFC)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, ketakutan strategi Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Strategi Shin Tae-yong yang dimaksud adalah formasi parkir bus yang kerap diterapkan pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Soha menyoroti efektivitas serangan Timnas Vietnam saat menghadapi Laos di matchday pertama Grup B Piala AFF 2024, Senin 9 Desember 2024. Meski menang 4-1 atas Laos, setidaknya ada empat peluang emas yang dibuat Nguyen Tien Linh dan kawan-kawan, namun gagal dikonversi menjadi gol.

(Timnas Vietnam (kiri) menang 4-1 atas Laos di laga pertama. (Foto: Facebook VFF)

Timnas Vietnam juga pernah tampil dominan saat bertemu Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2020. Saat itu, Timnas Vietnam racikan Park Hang-seo mengepung pertahanan Timnas Indonesia yang dikomandoi Rizky Ridho.

Menggunakan formasi 5-4-1, Shin Tae-yong membentuk pertahanan gerendel yang menyulitkan lini depan Timnas Vietnam. Sepanjang laga, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan membuat 21 tembakan, namun hanya satu yang tepat sasaran.

Kondisi ini yang ditakutkan Soha.vn kembali terjadi di laga besok malam. Mereka khawatir jika Timnas Vietnam gagal menang melawan Timnas Indonesia, skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- bisa gagal juara Grup B.

Finis juara Grup B merupakan target Timnas Vietnam demi menghindari Thailand di semifinal. Thailand diprediksi akan finis sebgaai juara Grup A Piala AFF 2024.