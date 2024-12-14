Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ketakutan Strategi Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |07:31 WIB
Media Vietnam Ketakutan Strategi Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2024
Shin Tae-yong bisa bikin Timnas Indonesia menang atas Vietnam di Piala AFF 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, ketakutan strategi Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Strategi Shin Tae-yong yang dimaksud adalah formasi parkir bus yang kerap diterapkan pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Soha menyoroti efektivitas serangan Timnas Vietnam saat menghadapi Laos di matchday pertama Grup B Piala AFF 2024, Senin 9 Desember 2024. Meski menang 4-1 atas Laos, setidaknya ada empat peluang emas yang dibuat Nguyen Tien Linh dan kawan-kawan, namun gagal dikonversi menjadi gol.

Timnas Vietnam (kiri) menang 4-1 atas Laos di laga pertama. (Foto: Facebook VFF)

(Timnas Vietnam (kiri) menang 4-1 atas Laos di laga pertama. (Foto: Facebook VFF)

Timnas Vietnam juga pernah tampil dominan saat bertemu Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2020. Saat itu, Timnas Vietnam racikan Park Hang-seo mengepung pertahanan Timnas Indonesia yang dikomandoi Rizky Ridho.

Menggunakan formasi 5-4-1, Shin Tae-yong membentuk pertahanan gerendel yang menyulitkan lini depan Timnas Vietnam. Sepanjang laga, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan membuat 21 tembakan, namun hanya satu yang tepat sasaran.

Kondisi ini yang ditakutkan Soha.vn kembali terjadi di laga besok malam. Mereka khawatir jika Timnas Vietnam gagal menang melawan Timnas Indonesia, skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- bisa gagal juara Grup B.

Finis juara Grup B merupakan target Timnas Vietnam demi menghindari Thailand di semifinal. Thailand diprediksi akan finis sebgaai juara Grup A Piala AFF 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658441/fun-walk-pp-isnu-di-jakarta-gaungkan-olahraga-santai-dan-solidaritas-bencana-hxu.webp
Fun Walk PP ISNU di Jakarta, Gaungkan Olahraga Santai dan Solidaritas Bencana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/janice_tjen_kiri_dan_aldila_sutjiadi_menunjukkan.jpg
Dua Emas SEA Games 2025, Janice/Aldila Alokasikan Bonus Rp2 Miliar untuk Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement