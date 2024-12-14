Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024 Tanpa Marselino Ferdinan: Pakai Formasi Parkir Bus?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |06:44 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024 Tanpa Marselino Ferdinan: Pakai Formasi Parkir Bus?
Marselino Ferdinan absen di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024 tanpa Marselino Ferdinan akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan tandang ke markas Vietnam di lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Vietnam, Minggu 15 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Sayangnya dalam laga penting ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tak dapat memainkan personel andalannya, Marselino Ferdinan. Pemain Oxford United ini terkena kartu merah saat Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 pada matchday kedua Grup B yang berlangsung Kamis, 12 Desember 2024.

Marselino Ferdinan kartu merah di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: YouTube/RCTI)

(Marselino Ferdinan kartu merah di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: YouTube/RCTI)

Melihat kondisi seperti ini, yang mana Timnas Indonesia hanya bermodalkan skuad U-22, hasil imbang merupakan target realistis. Lantas, apakah Shin Tae-yong akan menerapkan formasi parkir bus saat melawan Vietnam?

Saat Timnas Indonesia menahan Vietnam 0-0 di Piala AFF 2020, Shin Tae-yong menurunkan formasi 5-4-1. Pertahanan gerendel yang dibentuk Rizky Ridho dan kawan-kawan membuat Nguyen Tien Linh serta kolega frustrasi.

Namun, untuk laga besok malam, Shin Tae-yong disinyalir mempertahankan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Cahya Supriadi.

Kiper Bekasi City ini tampil gemilang saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Ketika gawang Timnas Indonesia dikawal Daffa Fasya, skuad Garuda dibobol tiga kali oleh Laos.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190968/asnawi_mangkualam_gagal_gabung_persib_bandung_pada_musim_panas_2025_portfcofficial-PFhn_large.jpg
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1658021/mencari-penerus-tiga-srikandi-1360-pemanah-bertarung-di-kejurnas-panahan-antarklub-2025-fah.webp
Mencari Penerus Tiga Srikandi: 1.360 Pemanah Bertarung di Kejurnas Panahan Antarklub 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
John Herdman Dinilai Pilihan Paling Masuk Akal untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement