PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024 tanpa Marselino Ferdinan akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan tandang ke markas Vietnam di lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Vietnam, Minggu 15 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.
Sayangnya dalam laga penting ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tak dapat memainkan personel andalannya, Marselino Ferdinan. Pemain Oxford United ini terkena kartu merah saat Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 pada matchday kedua Grup B yang berlangsung Kamis, 12 Desember 2024.
(Marselino Ferdinan kartu merah di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: YouTube/RCTI)
Melihat kondisi seperti ini, yang mana Timnas Indonesia hanya bermodalkan skuad U-22, hasil imbang merupakan target realistis. Lantas, apakah Shin Tae-yong akan menerapkan formasi parkir bus saat melawan Vietnam?
Saat Timnas Indonesia menahan Vietnam 0-0 di Piala AFF 2020, Shin Tae-yong menurunkan formasi 5-4-1. Pertahanan gerendel yang dibentuk Rizky Ridho dan kawan-kawan membuat Nguyen Tien Linh serta kolega frustrasi.
Namun, untuk laga besok malam, Shin Tae-yong disinyalir mempertahankan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Cahya Supriadi.
Kiper Bekasi City ini tampil gemilang saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Ketika gawang Timnas Indonesia dikawal Daffa Fasya, skuad Garuda dibobol tiga kali oleh Laos.