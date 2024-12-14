Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024 Tanpa Marselino Ferdinan: Pakai Formasi Parkir Bus?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024 tanpa Marselino Ferdinan akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan tandang ke markas Vietnam di lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Vietnam, Minggu 15 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Sayangnya dalam laga penting ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tak dapat memainkan personel andalannya, Marselino Ferdinan. Pemain Oxford United ini terkena kartu merah saat Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 pada matchday kedua Grup B yang berlangsung Kamis, 12 Desember 2024.

(Marselino Ferdinan kartu merah di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: YouTube/RCTI)

Melihat kondisi seperti ini, yang mana Timnas Indonesia hanya bermodalkan skuad U-22, hasil imbang merupakan target realistis. Lantas, apakah Shin Tae-yong akan menerapkan formasi parkir bus saat melawan Vietnam?

Saat Timnas Indonesia menahan Vietnam 0-0 di Piala AFF 2020, Shin Tae-yong menurunkan formasi 5-4-1. Pertahanan gerendel yang dibentuk Rizky Ridho dan kawan-kawan membuat Nguyen Tien Linh serta kolega frustrasi.

Namun, untuk laga besok malam, Shin Tae-yong disinyalir mempertahankan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Cahya Supriadi.

Kiper Bekasi City ini tampil gemilang saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Ketika gawang Timnas Indonesia dikawal Daffa Fasya, skuad Garuda dibobol tiga kali oleh Laos.