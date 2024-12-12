2 Kali Blunder Lawan Singapura, Kiper Timnas Kamboja Terlibat Skandal di Piala AFF 2024?

DUA kali blunder lawan Singapura, kiper Timnas Kamboja Dara Vireak terlibat skandal di Piala AFF 2024? Timnas Kamboja tandang ke markas Singapura di laga lanjutan Grup A Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion National, Kallang, Singapura pada Rabu 11 Desember 2024 malam WIb.

Kamboja datang ke Singapura dengan kepercayaan diri tinggi. Sebab, mereka hampir menang atas Malaysia di matchday pertama, sebelum akhirnya skor sama kuat 2-2.

(Momen gol kedua Singapura yang dicetak Shawal Anuar. (Foto: X/@aseanutdfc)

Namun, optimisme skuad Kamboja di atas dihancurkan Dara Vireak. Kiper 21 tahun itu membuat blunder yang mengakibatkan pasukan Angkor -julukan Timnas Kamboja- tertinggal 0-2 di babak pertama.

Di menit kesembilan, Dara Vireak mendapatkan back pass dari salah satu pemain Kamboja. Bola yang ingin ditendangnya melaju deras sehingga gagal dikuasai. Alhasil, Faris Ramli dengan mudahnya menceploskan bola ke gawang lawan dan membuat The Lions -julukan Singapura- unggul 1-0 di menit sembilan.

Berselang tujuh menit, Dara Vireak lagi-lagi menerima back pass. Setelah menerima bola, ia langsung menendang si kulit bulat ke rekannya yang lain. Hanya saja, bola terlalu pelan sehingga disambar Shawal Anuar.

Gol kedua ini yang paling menjadi perhatian. Setelah memberikan umpan kepada sang rekan, respons Dara Vireak begitu lambat sehingga Shawal Anuar dapat menceploskan bola secara mudah.