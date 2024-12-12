Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Kali Blunder Lawan Singapura, Kiper Timnas Kamboja Terlibat Skandal di Piala AFF 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |09:43 WIB
2 Kali Blunder Lawan Singapura, Kiper Timnas Kamboja Terlibat Skandal di Piala AFF 2024?
Momen Dara Vireak gagal menyapu bola di laga Timnas Singapura vs Kamboja. (Foto: X/@aseanutdfc)
A
A
A

DUA kali blunder lawan Singapura, kiper Timnas Kamboja Dara Vireak terlibat skandal di Piala AFF 2024? Timnas Kamboja tandang ke markas Singapura di laga lanjutan Grup A Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion National, Kallang, Singapura pada Rabu 11 Desember 2024 malam WIb.

Kamboja datang ke Singapura dengan kepercayaan diri tinggi. Sebab, mereka hampir menang atas Malaysia di matchday pertama, sebelum akhirnya skor sama kuat 2-2.

Momen gol kedua Singapura yang dicetak Shawal Anuar. (Foto: X/@aseanutdfc)

(Momen gol kedua Singapura yang dicetak Shawal Anuar. (Foto: X/@aseanutdfc)

Namun, optimisme skuad Kamboja di atas dihancurkan Dara Vireak. Kiper 21 tahun itu membuat blunder yang mengakibatkan pasukan Angkor -julukan Timnas Kamboja- tertinggal 0-2 di babak pertama.

Di menit kesembilan, Dara Vireak mendapatkan back pass dari salah satu pemain Kamboja. Bola yang ingin ditendangnya melaju deras sehingga gagal dikuasai. Alhasil, Faris Ramli dengan mudahnya menceploskan bola ke gawang lawan dan membuat The Lions -julukan Singapura- unggul 1-0 di menit sembilan.

Berselang tujuh menit, Dara Vireak lagi-lagi menerima back pass. Setelah menerima bola, ia langsung menendang si kulit bulat ke rekannya yang lain. Hanya saja, bola terlalu pelan sehingga disambar Shawal Anuar.

Gol kedua ini yang paling menjadi perhatian. Setelah memberikan umpan kepada sang rekan, respons Dara Vireak begitu lambat sehingga Shawal Anuar dapat menceploskan bola secara mudah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657453/dramatis-timnas-voli-putra-indonesia-pastikan-tiket-final-usai-sikat-vietnam-dml.webp
Dramatis, Timnas Voli Putra Indonesia Pastikan Tiket Final usai Sikat Vietnam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnsa_futsal_putri_indonesia.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Raih Perak SEA Games 2025, Luis Estrela: Perasaan Kami Campur Aduk
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement