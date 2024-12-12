Australia Jamu Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada Kualifikasi Piala Dunia 2026, Begini Reaksi Tony Popovic

TIMNAS Australia akan menjamu Timnas Indonesia Sydney Football Stadium pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Australia, Tony Popovic, pun langsung bereaksi.

Tony Popovic mengaku laga melawan Timnas Indonesia akan menjadi spesial baginya. Sebab, Popovic akan kembali ke Sydney Football Stadium yang lekat dengan tempat kelahirannya.

Ya, Federasi Sepakbola Australia, Football Australia secara resmi mengumumkan Sydney Football Stadium akan kembali digunakan sebagai pertandingan resmi Socceroos -julukan Timnas Australia. Stadion itu akan kembali digunakan setelah hampir delapan tahun diistirahatkan.

Laga Australia melawan Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan menjadi momen kembalinya Sydney Football Stadium. Pertandingan itu akan berlangsung pada 20 Maret 2025.