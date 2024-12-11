Shin Tae-yong Beri Kabar Buruk Jelang Laga Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024

SOLO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memberikan kabar buruk terkait kondisi anak buahnya jelang melawan Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024. Menurut pemaparan pelatih yang akrab disapa STY itu, saat ini kondisi pasukan Timnas Indonesia tengah mengalami kelelaha.

Tentu itu imbas dari perjalanan jauh dari Myanmar ke Indonesia, serta mepetnya jadwal di turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut. Meski begitu, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan.

Meski perjalanan jauh dan hanya memiliki waktu latihan satu hari saja, Shin Tae-yong berjanji Timnas Indonesia akan berjuang menang saat menjamu Laos pada Kamis 12 Desember 2024 malam WIB besok.

“Pemain saat ini lelah dan capek. Tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin agar lebih baik lagi walaupun latihan hanya 1 hari saja,” ujar Shin Tae-yong saat jumpa pers di Stadion Manahan Solo, Rabu (11/12/2024).

Timnas Indonesia seperti diketahui baru saja melakoni laga tandang melawan Myanmar di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Dalam laga tersebut, Garuda menang lewat gol bunuh diri Zin Nyi Nyi Aung di menit 79.

Atas hasil positif itu, Shin Tae-yong berpesan kepada seluruh fans Timnas Indonesia untuk kembali memberikan dukungan penuh kepada Dony Tri Pamungkas dan kawan-kawan. Apalagi laga melawan Laos merupakan laga kandang Timnas Indonesia.