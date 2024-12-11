Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Mengejutkan Shin Tae-yong saat Bahas Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Laos di Piala AMEC 2024

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |18:00 WIB
Komentar Mengejutkan Shin Tae-yong saat Bahas Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Laos di Piala AMEC 2024
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Ary Wahyu/MPI)
A
A
A

SOLO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengakui pasukannya cukup kelelahan usai menang atas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. Namun mengejutkannya, STY tetap enggan melakukan rotasi besar-besaran saat melawan Laos nanti.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja menang atas Myanmar dengan skor 1-0 di Stadion Thuwunna, Yangon. Laga perdana Grup B Piala AMEC 2024 itu berlangsung pada Senin 9 Desember 2024.

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis 12 Desember 2024. Itu berarti hanya berjarak tiga hari saja dari pertandingan terakhir mereka di Myanmar.

Kondisi itu lantas membuat para pemain Timnas Indonesia kelelahan. Karena perjalanan Myanmar ke Solo, para pemain pun menambah merasa kelelahan.

Shin Tae-yong

Shin Tae-yong sendiri mengakui timnya kelelahan. Namun, ia tak berniat untuk merotasi pemain dan akan memaksimalkan skuad terbaiknya di setiap laga.

