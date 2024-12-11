Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Shin Tae-yong Bikin Kejutan?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Laos di matchday kedua Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo, Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Sebanyak 24 pemain yang ada di skuad Timnas Indonesia sekarang dalam kondisi siap tempur. Namun, Shin Tae-yong harus pintar-pintar menjaga kondisi fisik Marselino Ferdinan dan kawan-kawan, mengingat padatnya jadwal turnamen dua tahunan ini.

(Marselino Ferdinan siap main melawan Laos? (Foto: PSSI)

Bayangkan setelah menghadapi Myanmar di kandang lawan pada Senin 9 Desember 2024, Timnas Indonesia baru tiba di Solo pada Selasa, 10 Desember 2024. Hari ini, Rafael Struick dan kawan-kawan langsung dijadwalkan menjalani official training di Stadion Manahan.

Besok malam pukul 20.00 WIB, Timnas Indonesia akan menghadapi Laos. Pada Jumat 13 Desember 2024 pagi WIB, Timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Vietnam sebagai persiapan melakoni matchday ketiga Grup B pada Minggu, 15 Desember 2024.

Karena itu, Shin Tae-yong berpotensi membuat kejutan lagi saat mengeluarkan daftar starting XI Timnas Indonesia vs Laos. Pelatih 54 tahun itu berpeluang mencadangkan pemain-pemain top seperti Marselino Ferdinan demi menjaga kondisi fisik mereka.

Lantas, formasi apa yang diturunkan Shin Tae-yong di laga melawan Laos? Mengandalkan formasi 3-4-3, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriadi.