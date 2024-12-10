Kata-Kata Masyarakat Myanmar Usai Timnas Indonesia Menang di Kandang Lawan hingga Bawa-Bawa Arab Saudi

Masyarakat Myanmar berkata-kata usai Timnas Indonesia menang 1-0 di kandang lawan (Foto: PSSI)

KATA-KATA masyarakat Myanmar usai Timnas Indonesia menang di kandang lawan hingga bawa-bawa Arab Saudi, menarik untuk diulas. Sebab, mereka ramai-ramai mennghujat The Burmese Lion.

Laga Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam WIB. Skuad Garuda menang 1-0 berkat gol bunuh diri kiper Zin Nyi Nyi Aung (76’).

Usai laga, warganet Myanmar langsung menggeruduk kolom komentar di akun Instagram @myanmarff. Sebagian besar menghina skuad asuhan Myo Hlaing Win.

Apalagi, faktanya Timnas Indonesia tampil dengan mayoritas pemain muda. Jika Tim Merah Putih turun dengan kekuatan penuh, kekalahan yang diterima bisa jauh lebih telak.

"Myanmar layak dapatkan hasil ini, mereka memang di bawah standar tim ASEAN, saya melihat lawan gunakan pemain U-20 di sana, ini jadi sesuatu yang memalukan," tulis seorang netizen.

"Mereka mainkan U-22, jika gunakan skuad vs (Timnas) Arab Saudi, paling tidak Myanmar kalah dengan lima gol," tulis warganet lain.