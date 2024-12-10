Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

9 Pemain Debutan Timnas Indonesia saat Lawan Myanmar, Nomor 1 Langsung Jadi Man of The Match

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:20 WIB
9 Pemain Debutan Timnas Indonesia saat Lawan Myanmar, Nomor 1 Langsung Jadi <i>Man of The Match</i>
Sembilan pemain Timnas Indonesia menjalani debut di laga melawan Timnas Myanmar pada AMEC 2024 (Foto: ASEAN United FC)
BERIKUT sembilan pemain debutan Timnas Indonesia saat lawan Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024). Salah satunya langsung jadi Man of The Match!

Shin Tae-yong memilih menggunakan skuad berisi mayoritas pemain U-22 di turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut. Alhasil, sebagian besar pemain belum memiliki caps di Timnas Indonesia.

Susunan pemain Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Lalu, siapa saja sembilan pemain debutan itu? Simak ulasan berikut ini.

9 Pemain Debutan Timnas Indonesia saat Lawan Myanmar

9. Victor Dethan

Victor Dethan

Pemain PSM Makassar ini masuk di babak kedua. Victor melakoni debutnya selama 45 menit ketika masuk di awal babak kedua untuk menggantikan debutan lainnya.

8. Robi Darwis

Robi Darwis

Sama seperti Victor, pemain Persib Bandung ini masuk sebagai pengganti di babak kedua. Robi bermain sekira 17 menit usai menggantikan penyerang Hokky Caraka.

7. Arkhan Kaka Putra Purwanto

Arkhan Kaka Putra

Striker muda Persis Solo ini langsung menjadi starter! Sayangnya, Arkhan Kaka tak banyak memberi kontribusi pada laga ini. Ia pun digantikan Victor pada awal babak kedua.

6. Zanadin Fariz

Zanadin Fariz

Serupa dengan Kaka, pemain Persis Solo ini turun sebagai starter. Sayangnya, Zanadin yang baru pulih dari cedera panjang, hanya merumput selama 45 menit dan digantikan oleh Rafael Struick di awal babak kedua.

Halaman:
1 2 3
      
