Piala AMEC 2024: Timnas Indonesia Tiba di Solo Sore Ini Jelang Hadapi Laos

Timnas Indonesia dijadwalkan tiba di Kota Solo pada Selasa (10/12/2024) sore WIB (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia dijadwalkan tiba di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (10/12/2024) sore WIB. Mereka akan langsung bersiap untuk menghadapi Timnas Laos pada matchday dua Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Skuad Garuda sebelumnya melakoni laga pertama turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu di Yangon, Myanmar. Timnas Indonesia sukses mencuri kemenangan dengan skor 1-0 di Stadion Thuwunna, Senin 9 Desember 2024 malam WIB.

Menurut keterangan yang diterima Okezone, Selasa (10/12/2024), Timnas Indonesia akan tiba di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, sekira pukul 18.45 WIB. Sebab, laga kandang nantinya digelar di Stadion Manahan, Kota Solo.

Seperti Indonesia, Laos juga akan mendarat pada sore hari ini. Namun, mereka dijadwalkan tiba lebih dulu lewat bandara lain yakni New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, Yogyakarta, sekira pukul 17.05 WIB.

Kedua tim sendiri akan saling berhadapan dalam laga kedua Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 12 Desember 2024 malam WIB.