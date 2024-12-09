Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malam Hari Ini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |18:07 WIB
Malam Hari Ini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Saksikan laga Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB itu dapat disaksikan di Vision+.

Ya, perjuangan Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 akan dimulai hari ini. Di laga perdana Grup B, skuad Garuda akan melawan Myanmar.

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia sendiri diketahui diperkuat para pemain muda dalam ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mayoritas pemain yang dipanggil memiliki rata-rata usia di bawah 22 tahun.

Meski begitu, penggawa Timnas Indonesia, Muhammad Ferarri, ogah gentar. Dia bahkan memastikan skuad Garuda kali ini tetap punya kedalaman skuad tangguh saat ini dengan dihuni banyak pemain yang bermain reguler di klubnya, kendati mayoritas dihuni pemain muda.

Ferarri mengungkapkan bahwa skuad Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh banyak pemain yang bermain reguler di klubnya. Ditambah lagi, ada juga pemain yang bermain di luar negeri, seperti Marselino Ferdinan, Rafael Struick, sampai Asnawi Mangkualam, yang siap memperkuat skuad Garuda.

“Yang pertama, untuk perbedaannya secara tim untuk turnamen ini, ya mungkin sama saja sih,” kata Ferarri dalam jumpa pers jelang lawan Myanmar, Minggu 8 Desember 2024.

“Yang orang anggap pemain dari tim B, bagi saya sendiri banyak dari pemain sendiri pun main di Liga,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
