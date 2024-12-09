Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Myanmar, Erick Thohir Minta Doa dan Dukungan untuk Marselino Ferdinan Cs

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |17:55 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Myanmar, Erick Thohir Minta Doa dan Dukungan untuk Marselino Ferdinan Cs
Erick Thohir kirim dukungan dan doa untuk Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta doa dan dukungan untuk Timnas Indonesia yang akan memulai perjalanan di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Dia berharap hasil manis bisa diraih Timnas Indonesia yang akan melawan Myanmar di laga perdana Grup B.

“Perjuangan Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2024 dimulai malam ini,” tulis Erick di Instagramnya, Senin (9/12/2024).

Erick Thohir

“Mohon doa dan dukungan untuk Timnas Indonesia agar bisa memberikan yang terbaik melawan Myanmar. Ayo Garuda,” sambungnya.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB. Laga ini merupakan matchday pertama Grup B Piala AFF 2024.

Kemenangan tentu menjadi target yang wajib didapat Timnas Indonesia di matchday pertama itu. Sebab, tiga poin akan membuat Skuad Garuda semakin percaya diri dalam memudahkan langkahnya ke babak semifinal.

Halaman:
1 2
      
