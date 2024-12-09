Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Malam Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |17:03 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Malam Ini
Ini link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang akan menampilkan Asnawi Mangkualam (Foto: Okezone/Heru Haryono)
A
A
A

YANGON – Klik di sini! Ini link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 malam ini.

Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB. Ujian berat bakal dihadapi Timnas Indonesia pada laga perdana.

Timnas Indonesia berlatih di Yangon jelang hadapi Timnas Myanmar di AMEC 2024 (Foto: PSSI)

Turnamen yang dulunya bernama Piala AFF itu digelar 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina.

Seperti edisi sebelumnya sejak 2018, Piala AFF memainkan laga kandang-tandang dari fase grup hingga final. Indonesia akan melakoni pertandingan pertamanya di kandang Myanmar.

Sejumlah wajah baru terlihat menghuni skuad Timnas Indonesia. Para pemain naturalisasi dan diaspora yang merumput di luar negeri, mayoritas tidak dipanggil.

Sebab, pelatih Shin Tae-yong jauh-jauh hari sudah bertitah akan menggunakan pemain-pemain U-22 di AMEC 2024. Hal itu tidak terlepas dari keinginan mematangkan skuad untuk SEA Games 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656479/latihan-cuma-sebulan-megawati-hangestri-bersyukur-raih-perunggu-di-sea-games-2025-kgu.webp
Latihan Cuma Sebulan, Megawati Hangestri Bersyukur Raih Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/atlet_kickboxing_indonesia_neneng_rosi_nurasjati.jpg
Setelah Manajer Dideportasi, Atlet Kickboxing Indonesia Dicurangi di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement