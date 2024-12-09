Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AFF 2024 Malam Ini

Timnas Indonesia siap tempur melawan Myanmar di Piala AFF 2024 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala AFF 2024 klik di sini! Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang kontra Myanmar di Stadion Thuwuna, Yangon, Myanmar, pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan langkah berani di ajang yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 tersebut. Dibilang berani karena Shin Tae-yong hanya mengandalkan pemain-pemain yang usianya di bawah 22 tahun di ajang paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut.

(Arkhan Kaka, penyerang Timnas Indonesia yang baru berusia 17 tahun)

Jika dirata-rata, 24 pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke ajang ini hanya berusia 20,9 tahun! Di saat bersamaan, Timnas Myanmar turun dengan skuad terbaiknya.

Tercatat ada 7-8 pemain abroad yang memperkuat Timnas Myanmar di Piala AFF 2024. Kondisi ini yang membuat Shin Tae-yong ketar-ketir.

“Saya rasa laga akan berjalan sulit. Sebab, Myanmar menggunakan pemain senior,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang lawan melawan Myanmar, Minggu 8 Desember 2024.

Menarik menanti gebrakan yang disiapkan Shin Tae-yong. Pelatih 54 tahun ini memiliki Catatan manis kontra Myanmar.