HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AFF 2024 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |18:01 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AFF 2024 Malam Ini
Timnas Indonesia siap tempur melawan Myanmar di Piala AFF 2024 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala AFF 2024 klik di sini! Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang kontra Myanmar di Stadion Thuwuna, Yangon, Myanmar, pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan langkah berani di ajang yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 tersebut. Dibilang berani karena Shin Tae-yong hanya mengandalkan pemain-pemain yang usianya di bawah 22 tahun di ajang paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut.

Arkhan Kaka, penyerang Timnas Indonesia yang baru berusia 17 tahun

(Arkhan Kaka, penyerang Timnas Indonesia yang baru berusia 17 tahun)

Jika dirata-rata, 24 pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke ajang ini hanya berusia 20,9 tahun! Di saat bersamaan, Timnas Myanmar turun dengan skuad terbaiknya.

Tercatat ada 7-8 pemain abroad yang memperkuat Timnas Myanmar di Piala AFF 2024. Kondisi ini yang membuat Shin Tae-yong ketar-ketir.

“Saya rasa laga akan berjalan sulit. Sebab, Myanmar menggunakan pemain senior,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang lawan melawan Myanmar, Minggu 8 Desember 2024.

Menarik menanti gebrakan yang disiapkan Shin Tae-yong. Pelatih 54 tahun ini memiliki Catatan manis kontra Myanmar.

Halaman:
1 2
      
