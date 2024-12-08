Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |15:44 WIB
Link Live Streaming Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Klik di Sini!
Para pemain Timnas Malaysia kala berlaga. (Foto: FA Malaysia)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu (8/12/2024) pukul 17.45 WIB itu dapat disaksikan live streaming di RCTI+.

Ya, ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 akan dimulai pada hari ini. Sejumlah laga seru pun akan tersaji dengan mempertandingkan tim-tim dari Grup A.

Timnas Malaysia

Salah satu laga seru yang akan tersaji hari ini mempertemukan Timnas Kamboja vs Malaysia. Di atas kertas, Malaysia tentunya lebih diunggulkan menang dalam laga ini.

Pasalnya, secara posisi di ranking FIFA saja, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- jauh lebih tinggi ketimbang Kamboja. Kini, Malaysia duduk di urutan ke-132. Sementara itu, Kamboja kini masih terpuruk di urutan ke-180.

Dalam pertemuan terakhir yang tersaji dalam laga uji coba pada 2022 pun, Malaysia sukses menang telak atas Kamboja. Berlaga di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada 9 Desember 2022, Malaysia pesta gol 4-0!

Malaysia juga dalam tren positif saat ini. Mereka tak terkalahkan di 2 laga uji coba terakhirnya. Menghadapi Laos pada 14 November 2024, Harimau Malaya menang 3-1. Sementara itu, menghadapi India pada 18 November 2024, Malaysia ditahan 1-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189931/shin_tae_yong_mengaku_tak_pernah_dihubungi_pssi_lagi_untuk_melatih_timnas_indonesia_okezone-FM0w_large.jpg
Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI Tak Pernah Tawari STY untuk Latih Timnas Indonesia Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189904/shin_tae_yong_menegaskan_kapten_timnas_indonesia_adalah_asnawi_mangkualam_okezone-kOZC_large.jpg
Respons Shin Tae-yong soal Isu Masalah di Ruang Ganti Timnas Indonesia: Kaptennya memang Asnawi Mangkualam
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655927/profil-masniari-wolf-ratu-renang-indonesia-berdarah-batakjerman-juara-3-edisi-sea-games-beruntun-zty.webp
Profil Masniari Wolf, Ratu Renang Indonesia Berdarah Batak-Jerman Juara 3 Edisi SEA Games Beruntun!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/kontingen_indonesia_meraih_medali_emas_ke_46_di_se.jpg
Wushu Kembali Naik Podium, Medali Emas Ke-46 Indonesia di SEA Games 2025 Hadir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement