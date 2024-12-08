Link Live Streaming Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Klik di Sini!

Para pemain Timnas Malaysia kala berlaga. (Foto: FA Malaysia)

LINK live streaming Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu (8/12/2024) pukul 17.45 WIB itu dapat disaksikan live streaming di RCTI+.

Ya, ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 akan dimulai pada hari ini. Sejumlah laga seru pun akan tersaji dengan mempertandingkan tim-tim dari Grup A.

Salah satu laga seru yang akan tersaji hari ini mempertemukan Timnas Kamboja vs Malaysia. Di atas kertas, Malaysia tentunya lebih diunggulkan menang dalam laga ini.

Pasalnya, secara posisi di ranking FIFA saja, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- jauh lebih tinggi ketimbang Kamboja. Kini, Malaysia duduk di urutan ke-132. Sementara itu, Kamboja kini masih terpuruk di urutan ke-180.

Dalam pertemuan terakhir yang tersaji dalam laga uji coba pada 2022 pun, Malaysia sukses menang telak atas Kamboja. Berlaga di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada 9 Desember 2022, Malaysia pesta gol 4-0!

Malaysia juga dalam tren positif saat ini. Mereka tak terkalahkan di 2 laga uji coba terakhirnya. Menghadapi Laos pada 14 November 2024, Harimau Malaya menang 3-1. Sementara itu, menghadapi India pada 18 November 2024, Malaysia ditahan 1-1.