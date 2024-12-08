Rafael Struick Sudah Gabung Skuad Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Pasukan Shin Tae-yong Lengkap!

RAFAEL Struick resmi sudah gabung skuad Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dengan begitu, pasukan Shin Tae-yong kini sudah lengkap.

Pemain Brisbane Roar, Rafael Struick, bergabung ke skuad Timnas Indonesia pada hari ini, Minggu (8/12/2024). Bergabungnya pemain berposisi penyerang itu diketahui lewat story Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia.

Kehadiran Rafael Struick pun mendapat sambutan hangat dari rekan setimnya. Saat ini, Timnas Indonesia sendiri sedang berada di Yangon, Myanmar.

Skuad Garuda terus menggempur persiapan jelang melakoni laga perdana Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 melawan Myanmar. Laga itu diketahui akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, pada Senin 9 Desember 2024.

Sebanyak 23 pemain berangkat lebih dahulu dari Indonesia menuju Myanmar. Jadi, kehadiran Rafael Struick membuat skuad Timnas Indonesia sudah lengkap.

Sebelumnya, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, mengatakan 24 pemain sudah siap untuk turun laga dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sudah melakukan persiapan cukup matang.

"Ya, (24 pemain)," kata Sumardji kepada Okezone, Jumat 6 Desember 2024.