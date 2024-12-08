Live di RCTI dan GTV! Ini Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Saksikan Timnas Indonesia secara live di GTV dan RCTI. (Foto: MNC Media)

JADWAL lengkap Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas dalam artikel ini. Aksi Timnas Indonesia yang akan dimulai besok di ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 ini akan disiarkan live di RCTI dan GTV.

Melanjutkan euforia yang telah berlangsung, Timnas Indonesia akan menghadapi kompetisi berikutnya, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Untuk mendukung langkah skuad Garuda, RCTI dan GTV sebagai official broadcasters kembali berkomitmen menayangkan pertandingan lengkap Timnas Indonesia.

Pertandingan perdana Timnas Indonesia di ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan melawan Myanmar. Laga itu akan digelar pada Senin, 9 Desember 2024 pukul 18.30 WIB.

Selanjutnya, tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi Laos. Laga itu akan digelar pada Kamis, 12 Desember 2024 pukul 18.30 WIB.