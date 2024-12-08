Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AMEC 2024: Shin Tae-yong Pede Timnas Indonesia Bersaing meski Bermodal Pemain Muda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |14:02 WIB
Piala AMEC 2024: Shin Tae-yong <i>Pede</i> Timnas Indonesia Bersaing meski Bermodal Pemain Muda
Shin Tae-yong pede Timnas Indonesia bisa bersaing di AMEC 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

YANGON - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, begitu percaya diri timnya dapat bersaing dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric 2024 (AMEC 2024). Ia tidak gentar meski Skuad Garuda dihuni pemain-pemain muda.

Timnas Indonesia akan memulai petualangan pada turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu dengan melawan Timnas Myanmar. Duel digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin 9 Desember 2024 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia berlatih di Yangon jelang hadapi Timnas Myanmar di AMEC 2024 (Foto: PSSI)

Shin mengatakan Timnas Indonesia dihuni pemain-pemain potensial dengan syarat kuatlitas. Jadi, ia cukup optimistis tim asuhannya dapat bersaing hingga ke final.

"Kemungkinan besar, kami punya peluang untuk mencapai final," kata Shin dilansir dari laman Kita Garuda, Minggu (8/12/1024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya memang sangat tertantang dengan komposisi pemain muda. Menurutnya, setiap laga yang akan dilalui Timnas Indonesia pastinya tidak akan mudah terutama saat melawan Myanmar.

"Karena kami akan melawan pemain timnas senior, jadi pastinya akan berat bagi kami," kata Shin.

Halaman:
1 2
      
