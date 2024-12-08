Piala AMEC 2024: Shin Tae-yong Pede Timnas Indonesia Bersaing meski Bermodal Pemain Muda

YANGON - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, begitu percaya diri timnya dapat bersaing dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric 2024 (AMEC 2024). Ia tidak gentar meski Skuad Garuda dihuni pemain-pemain muda.

Timnas Indonesia akan memulai petualangan pada turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu dengan melawan Timnas Myanmar. Duel digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin 9 Desember 2024 pukul 19.30 WIB.

Shin mengatakan Timnas Indonesia dihuni pemain-pemain potensial dengan syarat kuatlitas. Jadi, ia cukup optimistis tim asuhannya dapat bersaing hingga ke final.

"Kemungkinan besar, kami punya peluang untuk mencapai final," kata Shin dilansir dari laman Kita Garuda, Minggu (8/12/1024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya memang sangat tertantang dengan komposisi pemain muda. Menurutnya, setiap laga yang akan dilalui Timnas Indonesia pastinya tidak akan mudah terutama saat melawan Myanmar.

"Karena kami akan melawan pemain timnas senior, jadi pastinya akan berat bagi kami," kata Shin.