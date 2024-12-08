Jadwal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Live di iNews!

TURNAMEN paling dinanti di Asia Tenggara, ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024, siap kembali memeriahkan dunia sepakbola! Kompetisi bergengsi yang mempertemukan tim-tim nasional terbaik di kawasan ASEAN ini resmi dimulai hari ini, mulai 8 Desember sampai 5 Januari 2025, menandai awal pertarungan penuh gengsi, ambisi, dan semangat olahraga.

Dengan format kompetisi yang diperbarui, turnamen yang dulu bernama Piala AFF menghadirkan 10 negara peserta yang siap memperebutkan gelar juara. Setiap tim akan menampilkan kemampuan terbaik mereka, didukung oleh strategi pelatih dan aksi para pemain bintang yang akan memikat perhatian para penggemar sepakbola.

Perjalanan Timnas Indonesia dalam ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 dimulai dengan tantangan besar di Grup B. Dalam hasil undian grup yang diumumkan, Indonesia akan bersaing melawan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos untuk memperebutkan tiket ke babak semifinal.

Grup ini disebut-sebut sebagai salah satu grup yang kompetitif dengan persaingan ketat antar tim. Indonesia membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara.

Timnas juga harus waspada terhadap Filipina yang terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, serta Myanmar yang kerap menjadi batu sandungan di turnamen-turnamen sebelumnya. Sementara itu, Laos dipandang sebagai tim underdog, namun tidak boleh diremehkan, mengingat mereka memiliki pemain muda berbakat yang bisa mengejutkan di turnamen ini.