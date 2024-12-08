Jadwal Siaran Langsung Timnas Malaysia vs Kamboja di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Hari Ini, Live di iNews!

Timnas Kamboja siap menghukum Malaysia di matchday pertama Grup A ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: Instagram/@ffc_official_ig)

JADWAL siaran langsung Timnas Malaysia vs Kamboja di matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga yang dilangsungkan di Olympic Stadion, Phnom Penh, Kamboja ini pada Minggu (8/12/2024) pukul 17.45 WIB ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di iNews!

Bagi Anda yang hanya sekilas mengikuti perkembangan sepakbola Asia Tenggara, praktis condong memprediksi Timnas Malaysia yang memenangkan laga. Secara rekor pertemuan, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaya- juga dominan atas Kamboja.

(Duel Timnas Malaysia vs Kamboja di Piala AFF 2020)

Dari 18 pertemuan, Timnas Malaysia menang 15 kali, imbang dua kali dan hanya sekali kalah dari Pasukan Angkor -julukan Timnas Kamboja. Namun, jika melihat skuad yang ada sekarang, Kamboja disinyalir bisa mengimbangi Malaysia.

Penyebabnya karena Kamboja diperkuat banyak pemain naturalisasi, yang mana kualitasnya lebih hebat ketimbang pemain lokal mereka. Untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, setidaknya ada enam pemain naturalisasi yang dibawa Timnas Kamboja.

Mereka ialah Abdel Kader Coulibaly (Pantai Gading), Andres Nieto (Kolombia), Yudai Ogawa (Jepang), Takaki Ose (Jepang), Mohammed Faeez Khan (Afrika Selatan) dan Hikaru Mizuno (Jepang).

Selain itu ada juga dua pemain keturunan yang berpotensi menghukum Malaysia, yakni Leng Nora (Ghana-Kamboja) dan Nick Taylor (Amerika Serikat-Kamboja). Di sisi lain, Timnas Malaysia asuhan Pau Marti Vicente tidak membawa seluruh pemain terbaiknya.