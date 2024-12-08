Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Malaysia vs Kamboja di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Hari Ini, Live di iNews!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |07:33 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Malaysia vs Kamboja di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Hari Ini, Live di iNews!
Timnas Kamboja siap menghukum Malaysia di matchday pertama Grup A ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: Instagram/@ffc_official_ig)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Malaysia vs Kamboja di matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga yang dilangsungkan di Olympic Stadion, Phnom Penh, Kamboja ini pada Minggu (8/12/2024) pukul 17.45 WIB ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di iNews!

Bagi Anda yang hanya sekilas mengikuti perkembangan sepakbola Asia Tenggara, praktis condong memprediksi Timnas Malaysia yang memenangkan laga. Secara rekor pertemuan, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaya- juga dominan atas Kamboja.

Duel Timnas Malaysia vs Kamboja di Piala AFF 2020

(Duel Timnas Malaysia vs Kamboja di Piala AFF 2020)

Dari 18 pertemuan, Timnas Malaysia menang 15 kali, imbang dua kali dan hanya sekali kalah dari Pasukan Angkor -julukan Timnas Kamboja. Namun, jika melihat skuad yang ada sekarang, Kamboja disinyalir bisa mengimbangi Malaysia.

Penyebabnya karena Kamboja diperkuat banyak pemain naturalisasi, yang mana kualitasnya lebih hebat ketimbang pemain lokal mereka. Untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, setidaknya ada enam pemain naturalisasi yang dibawa Timnas Kamboja.

Mereka ialah Abdel Kader Coulibaly (Pantai Gading), Andres Nieto (Kolombia), Yudai Ogawa (Jepang), Takaki Ose (Jepang), Mohammed Faeez Khan (Afrika Selatan) dan Hikaru Mizuno (Jepang).

Selain itu ada juga dua pemain keturunan yang berpotensi menghukum Malaysia, yakni Leng Nora (Ghana-Kamboja) dan Nick Taylor (Amerika Serikat-Kamboja). Di sisi lain, Timnas Malaysia asuhan Pau Marti Vicente tidak membawa seluruh pemain terbaiknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655849/membanggakan-biliar-indonesia-tambah-perunggu-total-2-perak-dan-2-perunggu-di-sea-games-2025-upj.webp
Membanggakan! Biliar Indonesia Tambah Perunggu, Total 2 Perak dan 2 Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/timnas_indonesia_u_22_vs_myanmar_ivar_jenner.jpg
Akmal Marhali Bongkar Akar Gagalnya Timnas Indonesia U-22, Sentil Indra Sjafri dan Zainudin Amali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement