YANGON – Jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bisa diklik di sini. Laga ini menjadi matchday pertama Grup B turnamen yang dulunya bernama Piala AFF.
Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024) akan digelar 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina.
Seperti edisi sebelumnya sejak 2018, Piala AFF memainkan laga kandang-tandang dari fase grup hingga final. Indonesia akan melakoni pertandingan pertamanya di kandang Myanmar.
Duel Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 pukul 19.30 WIB. Di atas kertas, Skuad Garuda dijagokan untuk menang.
Saat ini skuad Timnas Indonesia telah berada di Myanmar untuk melakoni persiapan selanjutnya. Shin Tae-yong juga sudah menentukan 26 nama yang dibawa ke Piala AMEC 2024.
Sejumlah wajah baru terlihat menghuni skuad Timnas Indonesia. Tentu kiprah mereka bikin penasaran penggemar sepakbola.