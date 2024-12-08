Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Klik di Sini!

Simak jadwal siaran langsung dan link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di AMEC 2024 (Foto: PSSI)

YANGON – Jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bisa diklik di sini. Laga ini menjadi matchday pertama Grup B turnamen yang dulunya bernama Piala AFF.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024) akan digelar 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina.

Seperti edisi sebelumnya sejak 2018, Piala AFF memainkan laga kandang-tandang dari fase grup hingga final. Indonesia akan melakoni pertandingan pertamanya di kandang Myanmar.

Duel Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 pukul 19.30 WIB. Di atas kertas, Skuad Garuda dijagokan untuk menang.

Saat ini skuad Timnas Indonesia telah berada di Myanmar untuk melakoni persiapan selanjutnya. Shin Tae-yong juga sudah menentukan 26 nama yang dibawa ke Piala AMEC 2024.

Sejumlah wajah baru terlihat menghuni skuad Timnas Indonesia. Tentu kiprah mereka bikin penasaran penggemar sepakbola.