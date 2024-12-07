4 Penyerang Ganas Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong

ADA 4 penyerang ganas Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang wajib dinantikan aksinya. Sebab keempat striker itu memiliki tugas berat, yakni mencetak gol demi membantu Timnas Indonesia memetik kemenangan.

Pada turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Filipina, Laos dan Vietnam. Laga perdana Garuda akan melawan Myanmar pada Senin 9 Desember 2024.

Jelang laga tersebut, diharapkan Timnas Indonesia bisa mencetak banyak gol. Tentunya beban itu akan dipikul oleh keempat striker andalan Garuda. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Penyerang Ganas Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

4. Arkhan Kaka





Arkhan Kaka adalah striker muda andalan Persis Solo. Penyerang berusia 17 tahun itu tercatat sudah memainkan lima laga di Liga 1 2024-2025 dan sukses mencetak satu gol.

Sebelumnya, Arkhan Kaka mendapatkan sorotan besar pada penampilannya dalam Piala AFF U-19 2024, Juli lalu. Karena alasan itu, pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri tidak membawa Kaka dalam Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Kini Arkhan Kaka dipercaya lagi memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ia pun akan menjalani laga debutnya di skuad senior jika dimainkan di turnamen tersebut.