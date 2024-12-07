Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Myanmar vs Timnas Indonesia di AMEC 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |18:51 WIB
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Myanmar vs Timnas Indonesia di AMEC 2024
Timnas Indonesia siap hadapi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

RCTI akan menyiarkan secara langsung laga penting antara Myanmar vs Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. Laga tersebut tepatnya akan dimainkan pada Senin 9 Desember 2024 malam WIB.

Laga melawan Myanmar akan menjadi aksi pertama Timnas Indonesia di Grup B AMEC 2024. Selain Myanmar, skuad Garuda sudah ditunggu Laos, Filipina, dan Vietnam.

Bagi Timnas Indonesia, AMEC 2024 merupakan penampilan ke-15 mereka di ajang yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Kabar sedihnya, dari total 14 penampilan sebelumnya, Timnas Indonesia tak pernah juara.

Hasil terbaik Timnas Indonesia adalah finis sebagai runner-up di enam edisi berbeda. Karena itu, harapannya tentu di AMEC 2024 Garuda bisa juara.

Timnas Indonesia

Kendati demikian, Timnas Indonesia tak menargetkan gelar juara sama sekali. Terbukti Timnas Indonesia yang diturunkan mayoritas adalah pemain Tim U-22.

Alasannya karena PSSI ingin AMEC 2024 menjadi ajang bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman dan menit bermain di Timnas Indonesia. Tentu PSSI tetap mengharapkan hasil terbaik, namun mereka tak ingin memberikan beban kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
