Bangga! Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk Masuk Tim Terbaik Liga Belanda November 2024

Calvin Verdonk masuk tim terbaik Liga Belanda 2024-2025 periode November (Foto: Instagram/@c.verdonk)

CALVIN Verdonk masuk dalam susunan 11 pemain dalam tim terbaik Liga Belanda 2024-2025 periode November. Bek NEC Nijmegen itu sejajar dengan pemain-pemain top di Eredivisie.

Melansir akun Instagram resmi Liga Belanda (@eredivisie), Calvin terpilih sebagai pemain terbaik berdasarkan statistik dan voting para penggemar. Pemain Timnas Indonesia itu menjadi bek kiri terbaik Liga Belanda di bulan November 2024.

“Tim terbaik Liga Belanda. Berdasarkan statistik Opta dan suara dari penggemar sepak bola (KPN Man of the Match),” tulis akun tersebut, dikutip pada Sabtu (7/12/2024).

Performa Calvin dinilai setara dengan tiga pemain bertahan lainnya, yakni Brayann Pereira (NEC Nijmegen), Leo Greiml (NAC Breda), dan Joris Kramer (Go Ahead Eagles). Sedangkan, posisi kiper ditempati oleh Remko Pasveer (Ajax Amsterdam).

Untuk posisi gelandang, ada tiga pemain yang terpilih yakni Paxten Aaronson (FC Utrecht), Ismael Saidari (PSV Eindhoven), dan Michel Vlap (FC Twente). Sementara di sektor penyerangan, ada tiga pemain yaitu Dylan Mbayo (PEC Zwolle), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), dan Anis Hadi Moussa (Feyenoord).