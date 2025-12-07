Comeback di Laga Swansea City vs Oxford United, Ole Romeny Catatkan Statistik Luar Biasa

PLASMARL – Kabar baik datang dari striker Timnas Indonesia, Ole Romeny, yang akhirnya kembali merumput setelah pulih dari cedera. Romeny tampil sebagai pemain pengganti saat Oxford United dikalahkan Swansea City, dan meskipun timnya kalah, ia mendapatkan penilaian yang memuaskan.

Oxford United harus mengakui keunggulan Swansea City dengan skor 0-2 dalam lanjutan pekan ke-19 Liga 2 Inggris 2025-2026. Pertandingan tersebut digelar di Swansea Stadium, Plasmarl, Wales, pada Sabtu 6 Desember 2025.

1. Comeback yang Menjanjikan

Dalam pertandingan tersebut, Ole Romeny perlahan kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih Oxford United, Gary Rowett. Striker berusia 25 tahun itu diturunkan pada menit ke-63, menggantikan Luke Harris. Meskipun hanya bermain sekitar 30 menit, Romeny menunjukkan upaya yang menjanjikan.

Menurut catatan Sofascore, Ole berhasil membukukan 40 persen umpan akurat (4/10) dan berkontribusi cukup baik saat timnya bertahan. Selain itu, Ole juga nyaris mencetak gol lewat tembakan keras yang dilepaskannya pada menit ke-87.

Ole Romeny. (Foto: Instagram/oufcofficial)

Walaupun penampilannya belum terlalu meyakinkan setelah absen lama, Ole mendapatkan ponten 6,6 dari Sofascore. Nilai ini dinilai wajar mengingat Romeny masih dalam tahap pemulihan penuh setelah menderita cedera serius akibat tekel keras yang didapatkannya dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2025 lalu.