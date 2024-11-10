Hasil FC Twente vs Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2024: Mees Hilgers Main 84 Menit, Skor 2-2

ENSCHEDE – Mees Hilgers tampil selama 84 menit pada laga Liga Belanda 2024-2025 antara FC Twente vs Ajax Amsterdam, Minggu (10/11/2024) malam WIB. Laga di Stadion De Grolsch Veste, Enschede, itu berakhir dengan skor 2-2.

Di luar dugaan, Hilgers memulai pertandingan ini sejak awal. Hal itu pun menepis kekhawatiran soal kondisinya yang baru saja pulih dari cedera.

FC Twente dan Ajax memainkan tempo sedang pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Memasuki pertengahan babak pertama, tim tuan rumah dan Ajax saling jual dan beli serangan dalam upaya mencetak gol. Namun, pertahanan kedua tim masih cukup solid.

FC Twente akhirnya bisa unggul lebih dahulu atas tim tamu menjelang akhir babak pertama. Kepastian tersebut setelah Michel Vlap mampu mencetak gol pada menit ke-42.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. FC Twente sementara waktu dapat unggul 1-0 atas Ajax.