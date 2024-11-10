Mees Hilgers Starter di Laga FC Twente vs Ajax Amsterdam, Siap Turun di Laga Timnas Indonesia vs Jepang!

MEES Hilgers turun sebagai starter saat FC Twente menjamu Ajax Amsterdam di pekan ke-12 Eredivisie 2024-2025, Minggu (10/11/2024) malam WIB. Dalam pola 4-2-3-1, pelath FC Twente Josep Oosting memainkan Mees Hilgers sebagai bek tengah dalam pola empat bek sejajar.

Fakta ini menunjukan Mees Hilgers siap tampil saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Sore tadi, manajer Timnas Indonesia Sumardji mengatakan Mees Hilgers absen melawan Jepang.

(Mees Hilgers starter di laga FC Twente vs Ajax Amsterdam)

"Mees (Hilgers) tidak bisa datang karena masih cedera," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (10/11/2024).

Beberapa jam setelah pernyataan di atas, Mees Hilgers justru main di laga FC Twente vs Ajax Amsterdam. Karena itu, PSSI otomatis langsung membelikan tiket penerbangan kepada Mees Hilgers.

Mees Hilgers diharapkan tiba di Indonesia paling lambat pada Selasa, 12 November 2024. Jika tiba di Indonesia pada Selasa 12 November 2024, Mees Hilgers akan tiba berbarengan dengan Kevin Diks.

Menurut informasi yang diperoleh Okezone, Kevin Diks sudah bisa dimainkan di laga Timnas Indonesia melawan Jepang pada Jumat, 15 November 2024 malam WIB. Kehadiran Kevin Diks dan Mees Hilgers di jantung pertahanan Timnas Indonesia otomatis mempertebal kekuatan skuad Garuda.