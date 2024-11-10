BREAKING NEWS: Mees Hilgers Absen di Laga Timnas Indonesia vs Jepang!

Mees Hilgers hampir pasti absen pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: Instagram/@meeshilgerss)

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memastikan Mees Hilgers absen pada laga kontra Timnas Jepang. Bek FC Twente itu masih menjalani proses pemulihan cedera.

Lebih lanjut, Sumardji menuturkan, Hilgers tidak akan datang ke Jakarta pada pekan ini untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal ini tentu menjadi kabar buruk.

"Mess tidak bisa datang karena masih cedera," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (10/11/2024).

Lebih lanjut, pria berkacamata itu menyatakan dengan berat hati Skuad Garuda harus tampil tanpa Mees. Jadi, pemain itu akan fokus pemulihan dahulu agar bisa segera membela Timnas Indonesia.

Selain itu, Sumardji mengatakan beberapa pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta. Jadi, timnya bisa segera melakukan latihan meski pun skuad belum lengkap.

"Besok (sudah latihan). Sebagian sudah datang," tandasnya.