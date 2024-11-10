Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Mees Hilgers Absen di Laga Timnas Indonesia vs Jepang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |17:33 WIB
BREAKING NEWS: Mees Hilgers Absen di Laga Timnas Indonesia vs Jepang!
Mees Hilgers hampir pasti absen pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memastikan Mees Hilgers absen pada laga kontra Timnas Jepang. Bek FC Twente itu masih menjalani proses pemulihan cedera.

Lebih lanjut, Sumardji menuturkan, Hilgers tidak akan datang ke Jakarta pada pekan ini untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal ini tentu menjadi kabar buruk.

Mees Hilgers

"Mess tidak bisa datang karena masih cedera," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (10/11/2024).

Lebih lanjut, pria berkacamata itu menyatakan dengan berat hati Skuad Garuda harus tampil tanpa Mees. Jadi, pemain itu akan fokus pemulihan dahulu agar bisa segera membela Timnas Indonesia.

Selain itu, Sumardji mengatakan beberapa pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta. Jadi, timnya bisa segera melakukan latihan meski pun skuad belum lengkap.

"Besok (sudah latihan). Sebagian sudah datang," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183871/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-an5d_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Matchday 10 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Italia vs Norwegia, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183829/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-dnIm_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Belgia Gagal Lolos Langsung, Spanyol dan Turki Berebut Tiket!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183664/hasil_timnas_polandia_vs_belanda_onsoranje-zflV_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Kroasia Lolos Piala Dunia 2026, Belanda dan Jerman Masih Menunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183508/cristiano_ronaldo-HuVy_large.jpg
Kronologi Cristiano Ronaldo Dapat Kartu Merah saat Timnas Portugal Kalah 0-2 dari Irlandia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/49/1644893/marco-bezzecchi-juara-motogp-valencia-2025-francesco-bagnaia-tutup-musim-dengan-buruk-nrz.webp
Marco Bezzecchi Juara MotoGP Valencia 2025, Francesco Bagnaia Tutup Musim dengan Buruk!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/gregoria_mariska_tunjung_2.jpg
Komentar Emosional Gregoria Mariska usai Runner Up Kumamoto Masters 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement