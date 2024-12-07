Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia Tantang Kamboja dan Thailand Lawan Timor Leste di Laga Pembuka Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |06:03 WIB
Timnas Malaysia Tantang Kamboja dan Thailand Lawan Timor Leste di Laga Pembuka Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Simak jadwal dua laga pertama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang akan berlangsung Minggu 8 Desember (Foto: ASEAN United)
A
A
A

MATCHDAY satu Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau turnamen yang dulu bernama Piala AFF segera berlangsung. Timnas Malaysia menantang Timnas Kamboja sementara Timnas Thailand menghadapi Timnas Timor Leste.

Piala AMEC 2024 akan dihelat pada 8 Desember hingga 5 Januari 2024. Sepuluh negara Asia Tenggara dibagi ke dalam dua grup berisi masing-masing lima kesebelasan.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Grup A dihuni Thailand, Timnas Singapura, Kamboja, Malaysia, dan Timor Leste. Sementara, Grup B berisi Timnas Indonesia, Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos.

Seluruh pertandingan sejak fase grup hingga final digelar dalam format kandang-tandang. Setiap tim mendapat jatah setidaknya dua kali laga kandang dan dua tandang selama penyisihan.

Rangkaian pertandingan akan dimulai pada Minggu 8 Desember 2024. Duel Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di Stadion Olimpiade, Phnom Penh, pukul 17.45 WIB, menjadi partai pembuka.

Lalu, Timnas Timor Leste akan menjamu tim kuat Timnas Thailand. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Hang Day, Hai Phong, Vietnam, pada Minggu 8 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/49/1655381/irra-2025-resmi-dibuka-tonggak-baru-rally-raid-indonesia-dimulai-dari-majalengkaindramayu-umz.jpg
IRRA 2025 Resmi Dibuka, Tonggak Baru Rally Raid Indonesia Dimulai dari MajalengkaâIndramayu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_futsal_putri_indonesia_lolos_ke_semifinal_s.jpg
Luis Estrela Ungkap Kunci Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement