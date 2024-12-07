Timnas Malaysia Tantang Kamboja dan Thailand Lawan Timor Leste di Laga Pembuka Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Simak jadwal dua laga pertama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang akan berlangsung Minggu 8 Desember (Foto: ASEAN United)

MATCHDAY satu Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau turnamen yang dulu bernama Piala AFF segera berlangsung. Timnas Malaysia menantang Timnas Kamboja sementara Timnas Thailand menghadapi Timnas Timor Leste.

Piala AMEC 2024 akan dihelat pada 8 Desember hingga 5 Januari 2024. Sepuluh negara Asia Tenggara dibagi ke dalam dua grup berisi masing-masing lima kesebelasan.

Grup A dihuni Thailand, Timnas Singapura, Kamboja, Malaysia, dan Timor Leste. Sementara, Grup B berisi Timnas Indonesia, Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos.

Seluruh pertandingan sejak fase grup hingga final digelar dalam format kandang-tandang. Setiap tim mendapat jatah setidaknya dua kali laga kandang dan dua tandang selama penyisihan.

Rangkaian pertandingan akan dimulai pada Minggu 8 Desember 2024. Duel Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di Stadion Olimpiade, Phnom Penh, pukul 17.45 WIB, menjadi partai pembuka.

Lalu, Timnas Timor Leste akan menjamu tim kuat Timnas Thailand. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Hang Day, Hai Phong, Vietnam, pada Minggu 8 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.