LIVE di RCTI! Ini jadwal siaran langsung Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau turnamen yang dulunya bernama Piala AFF akan digelar 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina.

Seperti edisi sebelumnya sejak 2018, Piala AFF memainkan laga kandang-tandang dari fase grup hingga final. Indonesia akan melakoni pertandingan pertamanya di kandang Myanmar.

Duel Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 pukul 17.30 WIB. Di atas kertas, Skuad Garuda dijagokan untuk menang.

Saat ini skuad Timnas Indonesia telah berada di Myanmar untuk melakoni persiapan selanjutnya. Shin Tae-yong juga sudah menentukan 26 nama yang dibawa ke Piala AMEC 2024.

Sejumlah wajah baru terlihat menghuni skuad Timnas Indonesia. Tentu kiprah mereka bikin penasaran penggemar sepakbola.