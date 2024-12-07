Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Venezia Incar Andrea Pirlo dan Fabio Cannavaro, Jay Idzes Bakal Dilatih Juara Dunia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |12:05 WIB
Venezia Incar Andrea Pirlo dan Fabio Cannavaro, Jay Idzes Bakal Dilatih Juara Dunia!
Jay Idzes dan kolega bisa memiliki pelatih baru di Venezia FC pekan depan (Foto: Instagram/@jayidzes)
VENEZIA Venezia FC dikabarkan mengincar Andrea Pirlo dan Fabio Cannavaro untuk mengisi kursi pelatih. Hal ini membuat pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, berpeluang dilatih oleh juara dunia.

Posisi Eusebio Di Francesco dalam bahaya setelah I Lagunari belum menang dalam empat pertandingan terakhir. Sejak promosi dari Serie B, Venezia baru meraih dua kemenangan.

Eusebio Di Francesco

Jay Idzes dan kolega kini berada di dasar klasemen sementara Liga Italia 2024-2025 dengan koleksi delapan poin. Posisi Di Francesco kabarnya bisa tergantikan dalam waktu dekat.

Manajemen Venezia sedang mempertimbangkan hal itu. Menurut laporan Tuttomercatoweb, pertandingan melawan Como di giornata 15 menjadi hari penghakiman Di Francesco.

Laga tersebut akan dimainkan di Pier Luigi Penzo Stadium, Venezia, Italia, Senin 9 Desember 2024. Itu artinya, Venezia akan bermain di kandang sendiri.

Seandainya mengalami kekalahan dalam laga tersebut, posisi Di Francesco berpeluang besar tergantikan. Idzes akan mendapatkan pelatih anyar jika eks allenatore AS Roma itu dipecat.

Halaman:
1 2
      
