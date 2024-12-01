Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: AC Milan vs Empoli 3-0, Bologna vs Venezia Juga Berakhir 3-0!

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan AC Milan vs Empoli hingga Bologna vs Venezia.

Ya, ajang Liga Italia 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-14, total ada tiga pertandingan yang digelar.

Salah satunya mempertemukan AC Milan vs Empoli. Laga seru itu digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Minggu (1/12/2024) dini hari WIB.

Tijjani Reijnders jadi pahlawan kemenangan AC Milan dalam laga tersebut. Pemain berdarah Indonesia-Belanda itu berhasil mencetak brace alias dua gol pada menit ke-44 dan 69.

Sementara itu, satu gol lain Milan dicetak oleh Alvaro Morata (19’). Tim tamu pun tak berkutik hingga tak bisa mencetak gol balasan. Milan pun menang 3-0.

Kemenangan atas Empoli membawa AC Milan kini mengemas 22 poin. Dengan perolehan itu, mereka menduduki posisi ketujuh di klasemen sementara Liga Italia 2024-2025.