Mau seperti Tijjani Reinjder Main di AC Milan, Eliano Reijnders Tertarik Pindah ke Liga Italia

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Eliano Reijnders memberikan sinyal tertarik meninggalkan Liga Belanda dan bermain di Liga Italia. Kompetisi Serie A menjadi incaran Eliano bukan hanya karena menganggap Liga Italia adalah kompetisi bagus, tetapi juga ada kakak kandungnya, Tijjani Reijnders yang kini bermain di AC Milan/

Eliano banyak menghabiskan waktunya bermain di Belanda. Pemain berusia 24 tahun itu memulai petualangannya di dunia sepak bola dengan masuk ke akademi FC Twente pada 2015 lalu.

Setelah itu, Eliano merapat ke PEC Zwolle. Bersama PEC Zwolle, pemain Timnas Indonesia bermain mulai dari kelompok umur 17 sampai akhirnya saat ini menembus skuad utama.

Setidaknya sampai saat ini, Eliano sudah menghabiskan waktu selama delapan tahun di PEC Zwolle. Lalu, apakah adik dari Tijjani Reijnders itu kepikiran untuk cabut bermain di luar Belanda?

Eliano mengungkapkan bahwa dirinya tertarik untuk bermain di Italia. Bukan karena sang kakak, melainkan menurutnya Italia juga memiliki liga yang bagus, baik itu Serie A maupun Serie B.

"Tentu saja (ingin bermain di Italia),” ujar Eliano, dikutip dari Tuttomercato, Jumat (22/11/2024).