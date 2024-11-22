Prediksi Eliano Reijnders untuk Laga AC Milan vs Juventus: Tijjani Reijnders Bakal Cetak Gol Kemenangan!

MILAN – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Eliano Reijnders optimis sang kakak, Tijjani Reijnders bakal membantu AC Milan menang atas Juventus di laga lanjutan Liga Italia 2024-2025. Bahkan Eliano menyebut Tijjani bakal menyumbang gol untuk dapat membawa Rossoneri –julukan Milan– ke pintu kemenangan.

Ya, AC Milan memang akan melawan Juventus dalam pekan ke-13 Liga Italia 2024-2025. Duel klasik ini bakal tersaji di markas Rossoneri, Stadion San Siro, pada Minggu 24 November 2923 pukul 00.00 WIB.

Jelang laga bertajuk derby d”italia tersebut, Eliano memberikan dukungan penuh kepada kakak kandungnya, Tijjani yang merupakan bintang AC Milan. Pemain PEC Zwolle ini meyakini kakaknya bakal membawa AC Milan merebut kemenangan kontra Juventus.

"Milan akan mengalahkan Juventus, mungkin berkat gol dari saudaraku (Tijjani). Kemudian mereka akan berburu gelar juara," kata Eliano, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (22/11/2024).

Eliano turut memberikan komentatnya terkait sang kakak yang mulai dicintai para pendukung AC Milan. Pemain Timnas Indonesia itu mengaku sudah mengetahui hal itu karena selalu menyaksikan laga yang dimainkan Tijjani bersama Rossoneri.

"Saya tahu itu dengan baik. Saya menyadarinya juga dengan melihat media sosial. Para penggemar sangat menyukainya," ujarnya.