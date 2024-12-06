Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Brisbane Roar vs Melbourne City di Liga Australia 2024-2025: Rafael Struick Starter, Brisbane Roar Kalah Telak 1-4!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |19:05 WIB
Hasil Brisbane Roar vs Melbourne City di Liga Australia 2024-2025: Rafael Struick Starter, Brisbane Roar Kalah Telak 1-4!
Rafael Struick kala membela Brisbane Roar. (Foto: Brisbane Roar)
A
A
A

HASIL Brisbane Roar vs Melbourne City di Liga Australia 2024-2025 sudah diketahui. Brisbane Roar yang diperkuat bintang Timnas Indonesia, Rafael Struick, ini harus mendapat kekalahan dengan skor telak 1-4.

Duel Brisbane Roar vs Melbourne City digelar di Suncorp Stadium, Brisbane, Jumat (6/12/2024) sore WIB. Rafael Struick bermain selama 45 menit dalam laga ini.

Brisbane Roar vs Melbourne City

Rafael Struick dipercaya tampil sebagai starter. Namun, dia harus ditarik keluar usai turun minum dengan digantikan Jacob Brazete.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Brisbane Roar justru harus kecolongan gol cepat di menit satu. Adapun gol cepat Melbourne City dicetak oleh Andreas Kuen.

Melbourne City tampil cukup nyaman dalam menggempur pertahanan Struick dan kolega. Hasilnya, mereka sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-18 lewat gol Yonatan Cohen.

Brisbane Roar mencoba untuk memperkecil ketertinggalan tersebut. Namun, serangan yang dilancarkan Struick cs masih buntu hingga akhirnya harus tertinggal 0-2 dari Melbourne City di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/49/1655381/irra-2025-resmi-dibuka-tonggak-baru-rally-raid-indonesia-dimulai-dari-majalengkaindramayu-umz.webp
IRRA 2025 Resmi Dibuka, Tonggak Baru Rally Raid Indonesia Dimulai dari MajalengkaâIndramayu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/sea_games_2025.jpg
Taklukkan Tuan Rumah! Tim Tenis Putra Indonesia Raih Emas SEA Games 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement