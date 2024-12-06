Hasil Brisbane Roar vs Melbourne City di Liga Australia 2024-2025: Rafael Struick Starter, Brisbane Roar Kalah Telak 1-4!

HASIL Brisbane Roar vs Melbourne City di Liga Australia 2024-2025 sudah diketahui. Brisbane Roar yang diperkuat bintang Timnas Indonesia, Rafael Struick, ini harus mendapat kekalahan dengan skor telak 1-4.

Duel Brisbane Roar vs Melbourne City digelar di Suncorp Stadium, Brisbane, Jumat (6/12/2024) sore WIB. Rafael Struick bermain selama 45 menit dalam laga ini.

Rafael Struick dipercaya tampil sebagai starter. Namun, dia harus ditarik keluar usai turun minum dengan digantikan Jacob Brazete.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Brisbane Roar justru harus kecolongan gol cepat di menit satu. Adapun gol cepat Melbourne City dicetak oleh Andreas Kuen.

Melbourne City tampil cukup nyaman dalam menggempur pertahanan Struick dan kolega. Hasilnya, mereka sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-18 lewat gol Yonatan Cohen.

Brisbane Roar mencoba untuk memperkecil ketertinggalan tersebut. Namun, serangan yang dilancarkan Struick cs masih buntu hingga akhirnya harus tertinggal 0-2 dari Melbourne City di babak pertama.