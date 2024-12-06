Kata-kata Eliano Reijnders Usai Resmi Perpanjang Kontrak di PEC Zwolle, Segera Jadi Andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?

KATA-kata Eliano Reijnders usai resmi perpanjang kontrak di PEC Zwolle. Akankah dia segera jadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?

Ya, kontrak Eliano diketahui sejatinya akan berakhir di penghujung musim 2024-2025. Namun kini, pihak PEC Zwolle dan pemain Timnas Indonesia menemukan titik cerah.

Kedua pihak sepakat melakukan perpanjangan kontrak selama dua tahun. Itu artinya, Eliano akan tetap bersama PEC Zwolle sampai 2027.

Eliano sangat senang bisa melanjutkan kiprahnya bersama klub yang sudah dibela sejak kecil. Meski belum berkontribusi cukup banyak, adik dari Tijjani Reijnders ini bertekad untuk mengukir kisah manis bersama PEC Zwolle.

“PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa seperti di rumah di sini dan sangat menikmati waktu saya di sini,” kata Reijnders, dilansir dari situs PEC Zwolle, Jumat (6/12/2024).

“Dalam beberapa tahun ke depan, saya akan tetap terlihat mengenakan biru-putih kebanggaan kita dan akan berusaha membantu tim di lapangan serta menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami,” sambungnya.