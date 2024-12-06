Profil Sydney Hopper, Pesepakbola Cantik yang Cetak Gol dan Antar Timnas Putri Indonesia Juara Piala AFF Wanita 2024

PROFIL Sydney Hopper, pesepakbola cantik yang cetak gol dan antar Timnas Putri Indonesia juara Piala AFF Wanita 2024 menarik untuk dibahas. Pasalnya nama Hopper kini tengah bersinar di kalangan para pencinta sepakbola Tanah Air berkat kehebatannya di atas lapangan.

Seperti yang diketahui, Timnas Putri Indonesia baru saja menjuarai Piala AFF Wanita 2024 di Laos usai menang 3-1 atas Kamboja, pada Kamis 5 Desember 2024 malam WIB. Dalam kemenangan itu, Sydney Hopper turut menyumbang satu gol.

Lantas siapa sebenarnya Sydney Hopper? Hopper diketahui merupakan pemain keturunan Indonesia-Amerika Serikat.

Hopper kini bermain untuk Dallas Baptist University di Amerika Serikat. Pada awal kedatangannya ke Timnas Putri Indonesia, Hopper sudah mendapatkan pujian dari sang pelatih, Satoru Mochizuki.

Menurut Satoru Mochizuki, Hopper memiliki postur tubuh yang ideal untuk pesepakbola wanita. Karena itu ia pun senang Timnas Indonesia bisa diperkuat Hopper.

Profil Sydney Hopper

Bernama lengkap Sydney Sari Hopper, perempuan berparas cantik itu lahir pada 15 Maret 2007 di Bentonville, Arkansas, Amerika Serikat. Hopper berdarah campuran Indonesia melalui ibunya yang lahir di Jakarta, Indonesia.