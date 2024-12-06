Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Peserta Piala Dunia Wanita 2023 yang Akan Dihadapi Timnas Putri Indonesia pada 2025, Nomor 1 Tembus Semifinal!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |06:03 WIB
3 Negara Peserta Piala Dunia Wanita 2023 yang Akan Dihadapi Timnas Putri Indonesia pada 2025, Nomor 1 Tembus Semifinal!
Timnas Putri Indonesia akan menghadapi 3 negara peserta Piala Dunia Wanita 2023 pada 2025. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 3 negara peserta Piala Dunia Wanita 2023 yang akan dihadapi Timnas Putri Indonesia pada 2025 akan diulas Okezone. Timnas Putri Indonesia baru saja keluar sebagai juara Piala AFF Wanita 2024.

Dalam partai puncak yang dilangsungkan pada Kamis 5 Desember 2024 malam WIB di Laos New National Stadium, Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- menang 3-1 atas Kamboja. Berkat kemenangan itu, Timnas putri Indonesia berhak lolos ke ASEAN Women Championship 2025.

Peserta ASEAN Women Championship 2025 adalah semifinalis ASEAN Women Championship 2022, yakni Filipina, Thailand, Myanmar dan Vietnam. Selain itu ada juga Australia yang melakukan comeback, serta tiga penghuni teratas di Piala AFF Wanita 2024 yakni Indonesia, Kamboja dan Singapura.

Di sepakbola putra, mungkin hanya Australia negara yang masuk kategori spesial. Namun, di sepakbola putri, ada tiga negara yang memiliki prestasi gemilang. Bahkan tiga negara di antaranya ambil bagian di Piala Dunia Wanita terbaru, yakni 2023.

Berikut 3 negara peserta Piala Dunia Wanita 2023 yang akan dihadapi Timnas Putri Indonesia pada 2025:

3. Filipina

Timnas Putri Filipina

Seperti tim putra, tim putri Filipina juga diperkuat banyak pemain diaspora. Alhasil, prestasi mereka masuk kategori mengesankan.

Setelah juara ASEAN Women Championship 2022, mereka lolos ke semifinal Piala Asia Wanita 2022. Di Piala Dunia Wanita 2025, Filipina mencatatkan satu kemenangan dari tiga laga Grup A.

