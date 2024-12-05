Reaksi Sydney Hopper Usai Cetak Gol Debut Sekaligus Bantu Timnas Putri Indonesia Juara Piala AFF Wanita 2024

VIENTIANE – Reaksi Sydney Hopper usai mencetak gol debut sekaligus membantu Timnas Putri Indonesia juara Piala AFF Wanita 2024 menarik untuk diulas. Ia mengaku bangga dengan pencapaian tersebut.

Timnas Putri Indonesia merebut gelar juara usai membungkam Timnas Putri Kamboja 3-1 di New Laos National Stadium, Vientiane, Kamis (5/12/2024) malam WIB. Gol-gol kemenangan dicetak lewat brace Reva Octaviani (19’ 57’), dan Sydney Hopper (36’). Sementara satu gol lawan dicetak Hok Saody (31’).

Usai laga, Hopper mengaku Kamboja bukan lawan yang mudah. Namun berkat kerja keras seluruh pemain, Timnas Putri Indonesia akhirnya sukses menutup laga dengan kemenangan sekaligus merebut gelar juara.

“Lawan sangat tangguh, mereka bermain keras. Tetapi pada akhirnya kami berhasil unggul, semua orang berkontribusi untuk kemenangan ini,” tutur Hopper usai laga, Kamis (5/12/2024).

Perempuan berdarah Amerika Serikat itu juga mengaku sangat senang bisa memberikan kontribusi gol perdananya bersama Timnas Putri Indonesia. Ia berharap dapat terus berkontribusi untuk Garuda Pertiwi di masa mendatang.

“Sangat menyenangkan bisa bermain di turnamen ini. Saya merasa senang bisa mencetak gol internasional pertama saya, dan semoga akan ada lebih banyak gol di masa depan,” ujar Hopper.